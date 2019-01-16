Петербургское УФАС отреагировало на недовольство горожан уборкой снега и возбудило дело против нескольких компаний

Их подозревают в картельном сговоре на 8 миллиардов рублей.

По мнению антимонопольной службы, пять компаний, которые должны убирать улицы Петербурга от снега, нарушили закон о конкуренции. Они якобы заключили картельное соглашение на торгах по выполнению работ, связанных с содержанием дорог. В итоге фирмы, как считают в региональном УФАС, смогли распределить 13 договоров на общую сумму более восьми миллиардов рублей. Ранее Фонтанка.ру писала, что четыре из этих пяти компаний подконтрольны Смольному.

Антимонопольщики отмечают, что во время аукционов цена контрактов снижалась максимум на полпроцента, а участники торгов предлагали идентичную с точностью до копеек окончательную стоимость выполнения работ. Отмечу, ведомство решило провести разбирательство после многочисленных жалоб петербуржцев на некачественную уборку улиц. Сильные снегопады буквально парализовали движение в городе на несколько дней, а коммунальщики не справляются с вывозом снега со дворов. При этом, по оценке городского комитета по здравоохранению, только за время новогодних праздников не менее 400 человек пострадали из-за гололеда и падения сосулек.

Депутат Борис Вишневский накануне обратился к руководству регионального отделения Росгвардии с просьбой выделить бойцов службы для помощи коммунальщикам в борьбе со снегом.