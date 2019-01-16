На улицах Москвы появились новые ограждения для сугробов и мест, где возможно падение сосулек

Это столбики с выдвижными лентами. Обычно такие устанавливают в аэропортах. По данным сайта госзакупок, мобильные стойки приобрели «Жилищники» всех районов Центрального округа. Всего закуплено стоек почти на 15 миллионов рублей, сообщает издание «Медуза». Тендеры на поставку выиграли три компании. Они зарегистрированы по адресам, которые Федеральная налоговая служба признала не достоверными.