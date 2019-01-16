На улицах Москвы появились новые ограждения для сугробов и мест, где возможно падение сосулек
Это столбики с выдвижными лентами. Обычно такие устанавливают в аэропортах. По данным сайта госзакупок, мобильные стойки приобрели «Жилищники» всех районов Центрального округа. Всего закуплено стоек почти на 15 миллионов рублей, сообщает издание «Медуза». Тендеры на поставку выиграли три компании. Они зарегистрированы по адресам, которые Федеральная налоговая служба признала не достоверными.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 16 января 2019 | 14:13
Насчет сосулек - это к Матвиенке обращаться надо ))) Дыхнет разок - и ни одной сосульки )))
zapadnay 16 января 2019 | 14:16
gvs:
Денег много, совести - нисколько.
zapadnay 16 января 2019 | 14:28
Федеральна налоговая служба признала адреса компаний недостоверными. И что дальше? Кто будет разбираться, куда ушли миллионы?
polsan 16 января 2019 | 14:28
zapadnay: совесть за деньги не купишь )
novyrusich 16 января 2019 | 14:54
polsan: Какая прелесть, такое возможно только в России. Вместо того, чтобы ликвидировать сосульки ограждают места их падения. Даже и специальные приспособления придумали.
Но и на этом стараются украсть. Такая прелесть.
kindman_a 16 января 2019 | 14:13
Столбики, которые ограждают от снега на зоне - вот что должны производить это ворьё не менее десяти лет (строго режима и с конфискацией).
askol2016 16 января 2019 | 14:56
До чего техника дошла! Ленточка сама выдвигается из столбика! А вот с сосульками справляться не научились...