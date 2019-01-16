В Мещанском суде продолжается рассмотрение так называемого дела «Седьмой студии»
Фигурантам, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников, вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». На заседании сегодня допрашивали одного из самых важных свидетелей обвинения.
Появление свидетеля стало для защиты неожиданностью — адвокатов о его допросе не предупреждали. Они попросили перенести заседание, чтобы подготовиться, но судья им отказала. Свидетель — Валерий Педченко. Он рассказал, что его к сотрудничеству с «Седьмой студией» привлекла знакомая, бухгалтер Нина Масляева, на показаниях которой во многом строится обвинение. Он в частности нашел фирмы, через которые можно было бы обналичивать деньги, выделенные Минкультом. По словам Педченко, большая часть этих средств шла на зарплаты руководителям «Седьмой студии», в том числе режиссеру Кириллу Серебренникову.
А в одном из разговоров он услышал, что деньги нужны для покупки недвижимости. Несмотря на возражения защиты, Педченко предположил, что речь шла о приобретении Серебренниковым квартиры в Берлине. Эти показания подтверждают то, что говорила на допросах Масляева, и усиливают позицию обвинения. При этом на предыдущих заседаниях режиссер подчеркивал, что средства на начал копить за несколько лет до «Платформы», и деньги выделенные на проект Минкультом он в личных целях не использовал. На заседании Педченко также отметил, что без участия Серебренникова решения в бухгалтерии «седьмой студии не принимались». Кроме того, на вопрос о том, при каких обстоятельствах он слышал фамилию фигурантки дела экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум, свидетель рассказал, что знал о ее приятельских отношениях с экс-директором «седьмой студии» Юрием Итиным еще до «Платформы», и, по словам Педченко, ему говорили, что она должна была помочь им выиграть государственный тендер от Минкульта.
Комментарии4
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trans 16 января 2019 | 14:11
Прессекретарь Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро и т.д. Под эту лавочку Навка и Песков на этом не хило нагребли бабла. В этом году новое шоу и все повторилось.
Первый канал и в этом, и в прошлом году закупил только ледовое шоу Навки, бабла отвалил не хило. Коррупция рулит. В нормальной стране все это было бы поводом для серьезного разбирательства, но конечно же не у нас. А Путин типа не видит что у него под носом творится.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pycco_mypusmo 16 января 2019 | 14:12
что бы в скаленвставшей ни сделали - всё АНАЛО ГОВНЕТ.
Ну где ещё в мире 24 года ПОДРЯД рулит плешивое г-вно? Даже сербам-братушкам обрыдло видеть это убожество.
bamashka 16 января 2019 | 14:32
Некремлёвские мечтатели...