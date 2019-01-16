14 человек, по последним данным, стали жертвами нападения на отель в Кении

Власти страны сообщили о ликвидации всех террористов.

Операция сил безопасности завершилась несколько часов назад. Шестеро боевиков убиты, сказал президент Кении Ухуру Кениата. Он подтвердил гибель 14 невинных людей и добавил, что с начала атаки в общей сложности было эвакуировано 700 человек. Ранее кенийская газета «Стар» сообщала со ссылкой на полицию, что пятеро стрелков были убиты спецназом в перестрелках, еще один подорвал сам себя.

Нападение на пятизвездочный гостиничный комплекс «Дусит» в престижном районе Найроби произошло накануне днем. Сначала прогремело несколько взрывов, затем боевики открыли беспорядочный огонь по людям. После этого смертник подорвал себя у входа здание. Ранее сообщалось, что 15 человек погибли, примерно 30 были ранены. Личности погибших установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин США и британский подданный. Накануне вечером власти уже говорили об окончании операции, но сегодня утром снова раздались выстрелы и взрывы, передает Би-би-си.

Сообщалось, что несколько человек все еще находятся в отеле, некоторые из них отправляли сообщения родственникам.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», действующая в основном в Сомали. Кенийские СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что террористы якобы наблюдали за комплексом и готовили атаку в течение двух недель.