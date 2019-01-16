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14:06, 16 января 2019

В Сербии, по некоторым данным, задержан молодой человек, который планировал устроить теракт во время визита Путина

В Сербии, по некоторым данным, задержан молодой человек, который планировал устроить теракт во время визита в страну президента Путина. Об этом пишут местные СМИ. Некоторые не исключают что целью террориста мог быть непосредственно глава российского государства.

Подозреваемый в подготовке теракта в Сербии состоял в региональном ваххабитском движении. Он специализировался на взрывчатых веществах и мог пройти подготовку в рядах исламских боевиков, пишет сербская газета Kurir. Силовики задержали 21-летнего Армина Алибашича несколько дней назад. Полицейский патруль остановил молодого человека в городе Нови-Пазар на юго-западе страны. Внимание правоохранителей привлёк большой рюкзак. Там оказалась винтовка с оптическим прицелом и нож.

Силовики обыскали дом Алибашича, где нашли флаг запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России), агитационные материалы и компоненты для бомбы. На чердаке дома обнаружили целую химическую лабораторию, пишет издание. По данным сербской газеты Blic задержанный планировал устроить теракт во время визита в страну президента Путина. Он прилетит в Белград уже завтра. МВД Сербии объявило о максимальных мерах безопасности во время визита российского руководителя. В ряде районов столицы даже изменится режим автомобильного движения. Таблоид Informer не исключает, что подозреваемый в совершении теракта собирался атаковать непосредственно Владимира Путина. Официально это не подтверждается. Как и сообщения о задержании Алибашича.

За несколько дней до предполагаемого теракта Алибашич перестал отвечать на телефонные звонки, рассказали родственники задержанного местным журналистам.

Комментарии

28

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kir_pich_101 16 января 2019 | 14:09

Гаврило Принцип 2.0 ?
А что?
Вздохнут Россияне...

kindman_a 16 января 2019 | 14:11

Не ожидал, что сербы будут так гнуться перед визитом...

vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:13


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












creta 16 января 2019 | 14:15

kindman_a: kir_pich_101: Сербы наши братушки, придурки. Они за Путина горой.

kottigr1 16 января 2019 | 14:24

creta: Да-а.. Сколько пионерских отрядов можно было бы назвать, памятников поставить, присвоить имя пароходам.... Ничего. Подождем ещё..

luger_max_otto 16 января 2019 | 14:28

creta: Они уже один раз втянули Россию в мировую войну.

eniro 16 января 2019 | 14:51

luger_max_otto: А посмотрите итоги русско-турецкой войны (1877—1878)

serjio99 16 января 2019 | 14:36

creta: "Сербы наши братушки, придурки. Они за Путина горой."
--------------------------------------------------------------------
А за членство в Евросоюзе - горной грядой с Монбланом и Эверестом во главе.

zapadnay 16 января 2019 | 14:38

Планировал, а может и не планировал? Если не будет развития события, значит, это никакое не событие, а фейк.

eniro 16 января 2019 | 14:33

kindman_a: И на чем были основаны Ваши ожидания? На том, что в Сербии плохо "ловит" российское телевидение или что сербы не понимают ни слова по-русски? А прибавьте желание политической "элиты", не войти в ЕС со своим "потенциалом", а подоить во всех аспектах Москву...

kottigr1 16 января 2019 | 14:13

kir_pich_101: Болеем за сербов .. ! .. Шайбу-шайбу !!!

sokal123 16 января 2019 | 14:23

kottigr1: Слабая подготовка у чела. Хотя ,конечно это грубая подстава.

kottigr1 16 января 2019 | 14:26

sokal123: Тут важен пример.. Не победа, так участие...
100500-е покушение на Путина снова сорвалось...

vilingrad 16 января 2019 | 14:41

kir_pich_101: Жаль что арест случился перед терактом. А вдруг бы ему удалось? Вову домой с ластами всклейку, террориста в тюрьму. Все цели достигнуты. Эххх, об этом пока можно только мечтать....

russkiy_partizan 16 января 2019 | 14:52

vilingrad: Давай помечтай еще дальше. Как спасаться станешь, бежать высунув язык от погромов в толпе либерастов в направлении украинской границы. Сомневаешься? Зря.

serjio99 16 января 2019 | 15:07

russkiy_partizan: "Давай помечтай еще дальше. Как спасаться станешь, бежать, высунув язык от погромов в толпе либерастов в направлении украинской границы. Сомневаешься? Зря."
---------------------------------------------------------------------
Я - сомневаюсь. И уверен, что не зря. Не будет никаких погромов опьяненной горем и злобой толпы. "Ширнармассы" давным-давно в амебном состоянии, и любое подобное событие воспримут как всегда - как погоду.

russkiy_partizan 16 января 2019 | 14:49

kir_pich_101: Вздохнут. А потом вешать либерастов начнут. Не успеют даже бороденку сбрить.

mikhail_spb_ 16 января 2019 | 14:11


Зачем нацдилер покидает свой островок стабильности и безопасности, если в мире капитала его поджидают всякие опасности?

eniro 16 января 2019 | 14:22

mikhail_spb_: А такого не бывает в практике спец служб, что " индюшку" покупают заранее, а потом откармливают и периодически взвешивают к "Дню Благодарения"? Или это мои "мечты"? Блин, привидится же такое...

ly4_sveta 16 января 2019 | 15:04

mikhail_spb_: Рейтинг, рейтинг... Он думает, что народ весь
в слезах и в печали будет от такой новости, и жалея это
существо воспылает к нему любовью, простив все
внутренние передряги, нищету, бардак, развал, безнадёгу
и безысходность. Только все уже наоборот...

lager23 16 января 2019 | 14:14

Будет и на нашей улице праздник...!

vedma2017 16 января 2019 | 14:20

СердеШно жаль, что задержали -до- ...

evgeny_biolog 16 января 2019 | 14:22

"задержан молодой человек, который планировал устроить теракт во время визита Путина"

Он что, планировал показательный теракт что ли, с широким привлечением общественности?

kompricikos 16 января 2019 | 14:37

evgeny_biolog: куда идешь , Марио? Иду грабить банк! Марчелло ты слышала? Марио идет грабить банк! Лючия передай Винченсо , что Марио идет грабить банк! ок!

pravdatut 16 января 2019 | 14:35

В задержанного ботинки и брюки очень смахивают на полицейские.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

tetriz 16 января 2019 | 14:54

Скоро и в России.... ^^

iskander1970 16 января 2019 | 14:56

Какие же вы тупые либероиды ! На этот случай давно готова замена и такая , что у каждого из вас будет дома в красном углу будет стоять икона ВВП . Будете молиться и вспоминать со слезами , какая при Путине была демократия и изобилие . А народ сплотится вокруг невинно убиенного и на ура воспримет любого преемника .

ly4_sveta 16 января 2019 | 14:59

Сейчас геббельско-путинская пропаганда устроит Армагеддон,
лишь бы поставить на уши все сербское население, начиная со
служб безопасности, своими беспрецедентными мерами, идиотскими
запретами и повсеместными перекрытиями. Для этого и запустили
фейк, уж, сидел бы дома, убогий страдалец, боящийся даже в Сербии.
А потом представят этого «перца», как героя, ничего не страшащегося и
даже не отложившего свой визит. И это уже было... Ничего нового.
Не надо делать из этого труса великого и бесстрашного Геракла.

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