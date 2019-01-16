В Сербии, по некоторым данным, задержан молодой человек, который планировал устроить теракт во время визита Путина

В Сербии, по некоторым данным, задержан молодой человек, который планировал устроить теракт во время визита в страну президента Путина. Об этом пишут местные СМИ. Некоторые не исключают что целью террориста мог быть непосредственно глава российского государства.

Подозреваемый в подготовке теракта в Сербии состоял в региональном ваххабитском движении. Он специализировался на взрывчатых веществах и мог пройти подготовку в рядах исламских боевиков, пишет сербская газета Kurir. Силовики задержали 21-летнего Армина Алибашича несколько дней назад. Полицейский патруль остановил молодого человека в городе Нови-Пазар на юго-западе страны. Внимание правоохранителей привлёк большой рюкзак. Там оказалась винтовка с оптическим прицелом и нож.

Силовики обыскали дом Алибашича, где нашли флаг запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России), агитационные материалы и компоненты для бомбы. На чердаке дома обнаружили целую химическую лабораторию, пишет издание. По данным сербской газеты Blic задержанный планировал устроить теракт во время визита в страну президента Путина. Он прилетит в Белград уже завтра. МВД Сербии объявило о максимальных мерах безопасности во время визита российского руководителя. В ряде районов столицы даже изменится режим автомобильного движения. Таблоид Informer не исключает, что подозреваемый в совершении теракта собирался атаковать непосредственно Владимира Путина. Официально это не подтверждается. Как и сообщения о задержании Алибашича.

За несколько дней до предполагаемого теракта Алибашич перестал отвечать на телефонные звонки, рассказали родственники задержанного местным журналистам.