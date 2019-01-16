Сегодня в британском парламенте пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй

Такое предложение внёс лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он назвал катастрофой результаты голосования по Брекзит. Палата общин не поддержала соглашение, одобренное Лондоном и Брюсселем.

Депутаты отвергли соглашение по Брекзиту, но при этом не предложили никакой альтернативы, — заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Кстати, 53% жителей Великобритании не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству, еще 38% «за», — показал социологический опрос, проведенный телеканалом Скай-Ньюз. 61% респондентов уверены, что страна переживает кризис.

Правительство Терезы Мэй пока останется у власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Правительство Терезы Мэй вряд ли потерпит поражение в голосовании о сохранении доверия парламента, которое состоится сегодня вечером. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «Парламент проголосовал против соглашения Британии с ЕС. После того, как это соглашение провалилось, лидер ведущей лейбористской оппозиционной партии в парламенте Джереми Корбин поставил вопрос о доверии правительству. Это голосование должно состояться сегодня вечером. Однако следует отметить, что вряд ли правительство в данном случае потерпит поражение. Дело в том, что консерваторы, которые голосовали против соглашения Британии с ЕС, проголосуют тем не менее за доверие правительству, потому что они не захотят, чтобы их партию отстранили от власти», — сказала она.

Так же, по мнению Е.Ананьевой, также за доверие правительству проголосует демократическая юнионистская партия, которая голосовала против соглашения.

«И если из консервативной партии или с демократической юнионистской партии не будет так называемых «перебежчиков», то тогда правительство останется у власти», — пояснила она.

Основная проблема заключается в том, считает Е.Ананьева, что в парламенте пока не сложилось большинство ни по одному из вариантов брекзита.

«Исходя из того, что правительство по всей вероятности останется у власти, причем во главе с Терезой Мэй, ход событий представляется следующим: в четверг, как заявила Тереза, она проведет консультации со всеми фракциями в парламенте, и попробует выработать какое-то общее решение, которое Мэй представит парламенту в понедельник, так называемый «план Б». Но проблема заключается в том, что в парламенте пока не сложилось большинство ни по одному из вариантов дальнейших действий», — заключила она.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Как это произойдёт, пока не известно. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, к брекзиту без соглашения.

Зарубежные СМИ утверждают, что Брекзит будет иметь разрушительные последствия не только для Великобритании, но и всего мира.

Великобритания остро нуждается в рулевом, кто сможет управлять страной, которая оказалась в тупике из-за результатов референдума по брекзиту, « — сокрушается американская The New York Times. Издание, правда, пишет, что никто не ожидает, что Тереза Мэй покинет свой пост на этой неделе. Скорее всего, провалившие её идею парламентарии тем не менее, выразят доверие её кабинету. Эксперты, опрошенные газетой, боятся даже предполагать, что произойдёт дальше. Существует вариант, когда Великобритания выйдет из ЕС без всякого договора, что резко ударит по её экономике и отношениям с партнёрами.

В этом же ключе пишет британская «The New Statesman»: «Вместо того, чтобы быть одним из лидеров Евросоюза, сильно ослабевшая Великобритания стоит перед весьма незавидным выбором: стать сателлитом — либо США с их трамповской доктриной 'Америка — прежде всего', либо диктаторского и экпансионистского Китая».

С этим соглашается Немецкая волна, которая предрекает катастрофические последствия Брекзита. Не имеет значения, как закончится британская драма, разрушения всё равно останутся. И они в большей части коснутся Лондон, а не Брюссель. Испанская El Mundo занимает другую позицию: «Европа вновь окажется в нестабильной ситуации со множеством открытых вопросов относительно своего будущего — без каких-либо на них ответов». Конец цитаты.

Выход Великобритании из ЕС должен завершиться 30 марта.

Брекзит – это, прежде всего, внутреннее дело Великобритании. Москву беспокоит лишь то, как происходящее отразится на отношениях России и Евросоюза. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

В случае Брекзита Россия готова будет сотрудничать и с Великобританией, и с ЕС.