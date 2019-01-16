Сборная России сохранила лишь теоретические шансы на выход из группы на чемпионате мира по гандболу

Наша команда потерпела первое поражение на турнире, хотя до этого спасла тяжелейшую встречу с хозяевами — немецкими гандболистами. Ошибки российских игроков, прежде всего в атаке привели к тому, что к концу первого тайма бразильцы повели пять мячей. Тем не менее, россиянам удался еще один впечатляющий камбэк. Они сравняли счет, но рывок оказался последним из того, на что они были способны в этот вечер. Латиноамериканцы выиграли 25:23. Мало того, с поля был удален лидер сборной России Тимур Дибиров, который отмахнулся от соперника и попал ему по лицу. Тем не менее, в заключительном матче группового турнира он все таки сможет сыграть. Сборная России встречается с командой Франции, которая выиграла четыре чемпионата мира из пяти последних, однако даже победы будет недостаточно для выхода в следующий круг. Бразильцы должны потерять очки в матче с Кореей.

Матч между сборными России и Франции состоится завтра.