На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов
На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта Центрального округа столицы.
Портал Медуза, ссылаясь на сайт госзакупок отмечает, что в декабре округ закупил более 5 тысяч стоек на сумму почти 15 миллионов рублей.
Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой, стоимость которой значительно ниже.
Комментарии3
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zapadnay 16 января 2019 | 13:37
Денег много, совести нисколько.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 16 января 2019 | 13:49
.... ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта...
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Поставками чего? Ограждений или сугробов? Не удивлюсь, если выяснится, что и того и другого )))))