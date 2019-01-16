На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта Центрального округа столицы.

Портал Медуза, ссылаясь на сайт госзакупок отмечает, что в декабре округ закупил более 5 тысяч стоек на сумму почти 15 миллионов рублей.

Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой, стоимость которой значительно ниже.