Россия будет сотрудничать и с Европейским образом и с Великобританией, в какой бы форме ни произошел брекзит
Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Происходящее сейчас он назвал внутренним делом Лондона. При этом признал, что российским властям не безразлично, как все это отразится на Европейском союзе, который является крупнейшим партнером Москвы.
Накануне британские парламентарии отвергли предложение Терезы Мей по соглашению о выходе из ЕС.
Комментарии4
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evial 16 января 2019 | 13:36
Цитата "Россия будет сотрудничать и с Европейским образом"
От смеха просто рухнул со стула. Да уж... взаимодействие с образом, это что-то с чем-то. Настолько опуститься, что даже редактора нормального нанять не можете? Венедиктов, твоя лавочка становится посмешищем джля всей страны
marfa60 16 января 2019 | 13:36
"..сотрудничать с Европейским образом..")))
vasyakirin 16 января 2019 | 13:48
marfa60: Своих то образОв не осталось, а с еврейскими томос не выписали, вот скрепы на Англию направили....
parasuk_ 16 января 2019 | 13:50
ну-ну :) какие-то обдолбанные навальнята из подворотни заметку сочиняли