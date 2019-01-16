Россия будет сотрудничать и с Европейским образом и с Великобританией, в какой бы форме ни произошел брекзит

Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Происходящее сейчас он назвал внутренним делом Лондона. При этом признал, что российским властям не безразлично, как все это отразится на Европейском союзе, который является крупнейшим партнером Москвы.

Накануне британские парламентарии отвергли предложение Терезы Мей по соглашению о выходе из ЕС.