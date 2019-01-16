В Сербии, по некоторым данным, задержан подозреваемый в подготовке теракта во время визита Владимира Путина

Это 21-летний Армин Алибашич. Его остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом, а позже, при обыске в его доме, компоненты для изготовления взрывчатки и символику запрещенной группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Сербские таблоиды, ссылаясь на источники, утверждают, что целью террориста мог быть российский президент, который посетит Белград завтра. Официального подтверждения этой информации пока нет.