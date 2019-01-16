В Сербии, по некоторым данным, задержан подозреваемый в подготовке теракта во время визита Владимира Путина
Это 21-летний Армин Алибашич. Его остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом, а позже, при обыске в его доме, компоненты для изготовления взрывчатки и символику запрещенной группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Сербские таблоиды, ссылаясь на источники, утверждают, что целью террориста мог быть российский президент, который посетит Белград завтра. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии6
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zztop1960 16 января 2019 | 13:34
Первый блин комом
wrongway1 16 января 2019 | 13:37
новая фишка для вождя--покушение...сплочёнее...сплоченнее плямя ..возле вождя...даже можно прослезится
kottigr1 16 января 2019 | 13:43
wrongway1: Надо Владимира Владимировича чаще в Сербию отправлять.. С какого нибудь раза, но получится..
voenpes 16 января 2019 | 13:39
Фантазии безграничны...
nikruchev 16 января 2019 | 13:40
Надо Сербии за усердие немного бесплатного газа подбросить.
wokal 16 января 2019 | 13:49
Можно любого из сети выцепить недовольного и делать из него покусителя на жизнь путина