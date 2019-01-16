Экс-начальника колонии, в которой сидел Ильдар Дадин, приговорили к 2,5 годам колонии

Сергей Коссиев был признан виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями.

Сегежский районный суд рассматривал дело Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста в особом порядке: оба фигуранта дела признали свою вину и сотрудничали со следствием. В связи с этим приговор получился более мягким, чем мог быть: Коссиев получил 2,5 года колонии общего режима, а Луист – три года, сообщает интернет-издание 7x7. Кроме того, им запретили занимать госдолжности в течение трех лет.

Экс-глава исправительной колонии №7 Сергей Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями. В частности, как сообщал портал «Медуза», он направлял обеспеченных заключенных на тяжелые работы, а потом вымогал у них деньги за улучшение условий содержания. Ранее Коссиева обвинял в пытках активист Ильдар Дадин, отбывавший в колонии №7 наказание за многократное нарушение правил проведения митинга. При этом проверка СК и ФСИН тогда не нашла злоупотреблений со стороны начальника колонии.

Сегежский суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу на сумму больше миллиона рублей.