Экс-начальника колонии, в которой сидел Ильдар Дадин, приговорили к 2,5 годам колонии
Сергей Коссиев был признан виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями.
Сегежский районный суд рассматривал дело Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста в особом порядке: оба фигуранта дела признали свою вину и сотрудничали со следствием. В связи с этим приговор получился более мягким, чем мог быть: Коссиев получил 2,5 года колонии общего режима, а Луист – три года, сообщает интернет-издание 7x7. Кроме того, им запретили занимать госдолжности в течение трех лет.
Экс-глава исправительной колонии №7 Сергей Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями. В частности, как сообщал портал «Медуза», он направлял обеспеченных заключенных на тяжелые работы, а потом вымогал у них деньги за улучшение условий содержания. Ранее Коссиева обвинял в пытках активист Ильдар Дадин, отбывавший в колонии №7 наказание за многократное нарушение правил проведения митинга. При этом проверка СК и ФСИН тогда не нашла злоупотреблений со стороны начальника колонии.
Сегежский суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу на сумму больше миллиона рублей.
Комментарии3
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vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:17
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posta2006 16 января 2019 | 13:22
Ура! Возмездие придет и ко всем остальным!
efilika 16 января 2019 | 13:29
Редкий провластный мудак попадает за решетку.