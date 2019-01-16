Росстат как минимум в 6 раз занизил данные о россиянах, которые в позапрошлом году эмигрировали из страны
Это утверждает интернет-издание «Проект».
По данным Росстата нашу страну в 2017-м покинули почти 400 тысяч человек. Ведомство в разы занизило данные, пишет интернет-издание Проект. Журналисты сравнили цифру со статистикой других стран, в которые переехали россияне. Так министерство внутренней безопасности США насчитало около года назад в 6 раз больше прибывших наших соотечественников. А власти Чехии и Венгрии зарегистрировали в 12 и 14 раз соответственно больше россиян, отмечает издание. По статистике Росстата в позапрошлом году резко выросло число эмигрантов. Втрое по сравнению с 12-м годом. Наша страна по этому показателю оказалась на третьем месте в мире. Главная причина отъезда нестабильная экономическая ситуация в России и желание обеспечить детям достойное будущее, пишет Проект. Чаще всего эмигрируют молодые люди в возрасте от 20-ти лет. Они переезжают в основном в США. Растёт число эмигрантов с высшим образованием. Таких только по данным Росстата почти четверть. Эти люди выбирают помимо Штатов Германию, Францию, Израиль и Китай.
В прошлом году пик желающих уехать из России пришёлся на март, когда Владимир Путин в очередной раз победил на выборах президента, отмечает «Проект». Росстат расхождение в цифрах объяснил тем, что многие люди, покинувшие страну, не снимаются с регистрационного учета, поэтому официально не числятся уехавшими.
Комментарии9
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kottigr1 16 января 2019 | 13:14
То что российские ведомства давно систематически занижают данные по числу эмигрировавших из РФ давно не новость. Даже численность населения РФ не соответствует заявленной российскими властями. Реальная цифра вместо официальных 144,5 миллиона гуляет между 85 миллионов(данные по ЗАГС) до 130 миллионов(данные ЦРУ, но здесь учитывают не имеющих гражданство РФ, а фактически проживающих на территории). Трагедия заключается ещё и в том, что среди проживающих в РФ есть ещё и достаточно большое числ имеющих двойное гражданство - живущих "одной ногой" уже где-то за пределами и в случае "грандиозного шухера" они немедленно покинут страну.
РФ стала страной, которая никому не нужна...
kapitonovih_37 16 января 2019 | 13:25
kottigr1: хи-хи-хи...какел. да успокойся...население России не более 10 миллионов, а в усраине живёт почти 60 миллионов...такие цифры в интернете выкладывают "вызывающие доверие источники"....ха-ха-ха...
pro_hanov 16 января 2019 | 13:26
kottigr1: «большое числ имеющих двойное гражданство - живущих "одной ногой" уже где-то за пределами »
Так было и раньше. Многие предприниматели, заработав деньги, строили для себя и своей семьи запасной аэродром. Сейчас же они выбрали эвакуацию на эти аэродромы, поскольку развивать бизнес в России стало делом бесперспективным (если ты не Сечин или Ротенберг, конечно).
vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ze_danil 16 января 2019 | 13:19
вата должна радоваться, я щитаю
ибо уезжают русофобы, а портянки остаются
pepetz 16 января 2019 | 13:22
Единственный способ поменять Путина!
На кого угодно. На Макрна, на Меркль, на Трампа и т.д.
venq 16 января 2019 | 13:22
жизнь улучшилась. появились деньги, а вместе с ними и возможность уехать. :D
ostrava 16 января 2019 | 13:26
У России , в обозримом времени, будующего нет! Любому мыслящему человеку это очевидно. Надо учить английский и искать себе место под солнцем вне Совка!
mts2013 16 января 2019 | 13:35
Наши соседи уехали в Израиль, к родне. Они пенсионеры. Приезжали этим летом в гости к детям. Говорят, что живется им в Израиле хорошо. Только такая тоска в глазах, не передать.
Ходили и ходили по поселку, ходили и ходили ...