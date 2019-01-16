Росстат как минимум в 6 раз занизил данные о россиянах, которые в позапрошлом году эмигрировали из страны

Это утверждает интернет-издание «Проект».

По данным Росстата нашу страну в 2017-м покинули почти 400 тысяч человек. Ведомство в разы занизило данные, пишет интернет-издание Проект. Журналисты сравнили цифру со статистикой других стран, в которые переехали россияне. Так министерство внутренней безопасности США насчитало около года назад в 6 раз больше прибывших наших соотечественников. А власти Чехии и Венгрии зарегистрировали в 12 и 14 раз соответственно больше россиян, отмечает издание. По статистике Росстата в позапрошлом году резко выросло число эмигрантов. Втрое по сравнению с 12-м годом. Наша страна по этому показателю оказалась на третьем месте в мире. Главная причина отъезда нестабильная экономическая ситуация в России и желание обеспечить детям достойное будущее, пишет Проект. Чаще всего эмигрируют молодые люди в возрасте от 20-ти лет. Они переезжают в основном в США. Растёт число эмигрантов с высшим образованием. Таких только по данным Росстата почти четверть. Эти люди выбирают помимо Штатов Германию, Францию, Израиль и Китай.

В прошлом году пик желающих уехать из России пришёлся на март, когда Владимир Путин в очередной раз победил на выборах президента, отмечает «Проект». Росстат расхождение в цифрах объяснил тем, что многие люди, покинувшие страну, не снимаются с регистрационного учета, поэтому официально не числятся уехавшими.