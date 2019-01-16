Пулковская таможня объяснила, как проверяет литературу на экстремизм

Разъяснение получил адвокат Сергей Голубок в процессе рассмотрения его иска к таможенникам, которые задержали на границе заказанную им книгу Маши Гессен.

Анализировал книгу под названием «Как тоталитаризм снова завоевал Россию» уполномоченный оперативно-розыскного отдела Пулковской таможни. По результатам проведенной работы он подготовил справку, которую впоследствии прикрепили к материалам судебного спора между адвокатом Сергеем Голубком и таможенниками.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в заключении правоохранитель ссылается на «христианский информационно-аналитический портал «Мир вам» и подчеркивает, что на этом сайте об авторе книги Маше Гессен высказываются негативно. Исходя из этого, оперуполномоченный приходит к следующему выводу: «Общая характеристика личности автора и книги, а также реакции людей на форумах на выступления и произведения Маши Гессен говорит о наличии скандальной и неоднозначной личности и спорных взглядах автора». О том, какова методика этого исследования, в Пулковской таможне не ответили, сославшись на государственную тайну. Отмечу, суд отклонил иск Голубка.

Рассмотрение апелляции по делу Сергея Голубка состоится на следующей неделе.