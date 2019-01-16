Пулковская таможня объяснила, как проверяет литературу на экстремизм
Разъяснение получил адвокат Сергей Голубок в процессе рассмотрения его иска к таможенникам, которые задержали на границе заказанную им книгу Маши Гессен.
Анализировал книгу под названием «Как тоталитаризм снова завоевал Россию» уполномоченный оперативно-розыскного отдела Пулковской таможни. По результатам проведенной работы он подготовил справку, которую впоследствии прикрепили к материалам судебного спора между адвокатом Сергеем Голубком и таможенниками.
Как пишет газета «Коммерсантъ», в заключении правоохранитель ссылается на «христианский информационно-аналитический портал «Мир вам» и подчеркивает, что на этом сайте об авторе книги Маше Гессен высказываются негативно. Исходя из этого, оперуполномоченный приходит к следующему выводу: «Общая характеристика личности автора и книги, а также реакции людей на форумах на выступления и произведения Маши Гессен говорит о наличии скандальной и неоднозначной личности и спорных взглядах автора». О том, какова методика этого исследования, в Пулковской таможне не ответили, сославшись на государственную тайну. Отмечу, суд отклонил иск Голубка.
Рассмотрение апелляции по делу Сергея Голубка состоится на следующей неделе.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
spb_aborigen 16 января 2019 | 13:08
Методика "экспертизы" ОБС - Одна бабка сказала.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pulalala 16 января 2019 | 13:30
vitaly_msq23:
Изъяли 5 экземпляров Торы.
Не успокоятся.
bear123581321 16 января 2019 | 13:11
В век глобальной сети и месенджеров эти бездельники ищут в чемоданах печатный самиздат?
venq 16 января 2019 | 13:30
bear123581321: отстали от реальности, конечно. надо наказывать за количество букв получаемых через заграничный сервер. много букв - много тюрьмы. мало букв - 5 тыров штрафа. :D
furuncul1 16 января 2019 | 13:14
Любой чмудак в форме считает себя вправе решать, что ты можешь читать, а чего не можешь.
neyexo 16 января 2019 | 13:14
Экстремистская литература - это всякая литература, которая выше способностей читающего понять ее.
Например, для того, кто ни разу не читал книг, любая книга кроме букваря является экстремистской.
neyexo 16 января 2019 | 13:16
Любая книга "для чайников" является экстремистской, т.к. она пытается объяснить вещи. которые читатель не в состоянии понять
gvs 16 января 2019 | 13:19
Вышли новые постановления Трулльского собора? ))))
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 13:49
Голубок в переводе на русский - Пидарок! Достойная фамилия у адвоката дьявола!