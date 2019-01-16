Прапорщика из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Золотова и президента Путина

47-летнего прапорщика Дмитрия Куприна из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Виктора Золотова и президента Путина, — сообщает издание 74.ру со ссылкой на пресс-службу Уральского округа. Там пояснили, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти.

Еще одной причиной увольнения стало то, что прапорщик получил 19 тысяч рублей от Google за рекламу на своем канале.