Прапорщика из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Золотова и президента Путина
47-летнего прапорщика Дмитрия Куприна из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Виктора Золотова и президента Путина, — сообщает издание 74.ру со ссылкой на пресс-службу Уральского округа. Там пояснили, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти.
Еще одной причиной увольнения стало то, что прапорщик получил 19 тысяч рублей от Google за рекламу на своем канале.
Комментарии13
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putin_itogy 16 января 2019 | 13:06
Ещё один кандидат,
Будущий министр обороны прекрасной России будущего!
agamasat 16 января 2019 | 13:09
putin_itogy: мечтать о будущем россии могут только иваны-дураки.)
vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mulltipulti 16 января 2019 | 13:27
— "Русский мир"?
— вот сaйт про кoторый ты спрaшивал vitaly_msq23==>> когда живёшь в нищете, без прав, ничего не умеешь и не хочешь уметь, но желаешь научить этому весь мир!
timwlad95 16 января 2019 | 13:12
Прапорщика из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Золотова и президента Путина
47-летнего прапорщика Дмитрия Куприна из Озерска досрочно уволили из Росгвардии за критику главы ведомства Виктора Золотова и президента Путина, — сообщает издание 74.ру со ссылкой на пресс-службу Уральского округа. Там пояснили, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти.
Еще одной причиной увольнения стало то, что прапорщик получил 19 тысяч рублей от Google за рекламу на своем канале.
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Это в любой фирме так.
И в политике подчинение власти демократического большинства создающие бюджет для содержание прапорщика который присягу дал служить ,но не зарабатывать дополнительно на стороне по просьбе любого написать критику на начальство.
Так что нормально это с начало уволится,избавится от бюджетного содержания и затем идти зарабатывать на стороне,на хрен от тогда нужен этот бомж и сдохнет потому бомжом. Пример Иуды.
Нужен именно действующий предатель,до того как он повесится так как на хрен кому нужен кто продаст.
vla7815 16 января 2019 | 13:20
timwlad95: //// И в политике подчинение власти демократического большинства создающие бюджет для содержание прапорщика который присягу дал служить ,но не зарабатывать дополнительно на стороне ///
А капустно-морковного генерал-спекулянта это не касается ?????
zapadnay 16 января 2019 | 13:29
timwlad95:
Начальству можно прирабатывать на стороне, а подчиненному нет? Ну и ну.
Раз критиковал, значит, думающий человек, все видящий и понимающий.
vilingrad 16 января 2019 | 13:30
Этот прапор через пару лет ляжет в кустах у дачи Золотка, с гранатометом. И будет по своему прав...
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 13:31
Наверняка, он уже достраивал в этом самом Озерске на эти самые 19 тысяч рублей базу НАТО, но его вовремя остановили.
Всем Героям-защитникам насотних звёздочки и должности, немедленно!
Да, и ещё таких героев в штат набрать. Бюджет ведь профицитный.
klukvik 16 января 2019 | 13:33
когда слесаря АЗЛК Золотова попрут????
karcevviktor 16 января 2019 | 13:40
"Там пояснили, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти"
- есть такой закон?
Если есть, то какие могут быть претензии?
wokal 16 января 2019 | 13:40
Вы все от них зависите куда не поглидишь всё принадлежит им по их законам вы всегда неправы
wokal 16 января 2019 | 13:44
Некогда не будет некокой прекрасной россий будущего этот народ на грани своего исчезнавения как этнос уцелевших будут разводить в качестве трудовых рабов