В  сербском городе Нови Пазар задержан 21-летний Армин Алибашич, которого подозревают в подготовке теракта

Об этом сообщает сербское издание «Блиц» со ссылкой на источник. Алибашича остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. Внутри была винтовка с оптическим прицелом. При обыске дома у задержанного обнаружили компоненты для изготовления бомбы и символику ИГИЛ (организация запрещена в России). Эта организация запрещена во многих странах, в том числе в России.

Сербский таблоид «Информер» утверждает, что Алибашич планировал совершить теракт во время визита в Сербию президента Путина. Не исключается, что его целью мог быть сам президент. Путин приедет в Белград завтра. МВД Сербии заявило о максимальных мерах безопасности во время визита.