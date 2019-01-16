В сербском городе Нови Пазар задержан 21-летний Армин Алибашич, которого подозревают в подготовке теракта
Об этом сообщает сербское издание «Блиц» со ссылкой на источник. Алибашича остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. Внутри была винтовка с оптическим прицелом. При обыске дома у задержанного обнаружили компоненты для изготовления бомбы и символику ИГИЛ (организация запрещена в России). Эта организация запрещена во многих странах, в том числе в России.
Сербский таблоид «Информер» утверждает, что Алибашич планировал совершить теракт во время визита в Сербию президента Путина. Не исключается, что его целью мог быть сам президент. Путин приедет в Белград завтра. МВД Сербии заявило о максимальных мерах безопасности во время визита.
Комментарии4
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vitaly_msq23 16 января 2019 | 13:18
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leonty 16 января 2019 | 13:18
Опять Золотов грудью защитил командира...
n_eke_name 16 января 2019 | 13:35
leonty: ты же бздишь. Здесь.
proletarian74 16 января 2019 | 13:20
Вот он Гаврила Принцип нашего времени.. Надо аккуратненько спилить с винтовки мушку, засунуть ректально по самые гланды и отпустить. Не звери чай..