Мужской спринт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится завтра
Мужской спринт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится завтра, как и было решено накануне, сообщает Международный союз биатлонистов. Гонка была перенесена из-за снегопада.
Комментарии2
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vargor 16 января 2019 | 12:38
Как лихо наши мужская и женская команды победили в эстафете! Браво!
Так держать!
proletarian74 16 января 2019 | 12:45
Немчура уже специальную мазь для соли приготовила, а тут снег. Зимой! Да охренеть форс-мажор..