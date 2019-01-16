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12:32, 16 января 2019

На фоне подорожания парковки в Москве органы власти добиваются права бесплатного размещения служебных автомобилей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, избавляющий от такой обязанности сотрудников фельдъегерской службы.

Как говорится в пояснительной записке, фельдъегери развозят служебные отправления особой важности, секретные и совершенно секретные. Для обеспечения гарантированной сохранности, безопасности и оперативности транспортные средства службы должны останавливаться «максимально близко к местам доставки». Зачастую там нет парковок общего пользования. А на платный паркинг в бюджете ведомства нет денег. Из-за этого в 2014–2017 годах территориальные органы службы получили штрафы за неуплату парковки более чем на 600 тысяч рублей. Депутаты обращают внимание на правовой алогизм: по закону «О федеральной фельдъегерской связи» служебные машины имеют право свободно проезжать к месту доставки корреспонденции, при этом закон «Об организации дорожного движения» такого права им не дает. Поэтому потребовалось внести в него изменения.

Поправки, предложенные группой депутатов, ранее поддержали в правительстве.

«Коммерсантъ» напоминает, что в конце прошлого года подобную преференцию получили силовики — Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Водители Госдумы пока платят сами, но уже жалуются по этому поводу в управделами президента.

Комментарии

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nemez1 16 января 2019 | 12:39

всё для слуг народа, всё для них за счёт народа.

vmatuhin 16 января 2019 | 12:43

У москвичей, значит, денег на платные парковки куры не клюют, а бояр, видите ли денег нет.

yevlaxli 16 января 2019 | 12:47

Если власть имущие плачут,то что остаётся делать рядовым гражданам?

paron 16 января 2019 | 12:58

Закон должен быть для всех или же беззаконие проявляющееся всё глубже,которое стало основанием этого режима.

poster6996 16 января 2019 | 13:07

Водители госдумы платят сами за стоянки????? А за бензин и ТО??? Круто... А чего тогда жаловаться, раз могли себе до сего дня позволить заплатить обслуживание гос.машин из своего кармана...

j_partizan 16 января 2019 | 13:10

Ещё одна коррупционная лазейка. Скоро будут платить за включение в список автомобилей ведомства, имеющего льготу.

pepetz 16 января 2019 | 13:17

Служебных машин всего немного: пожарные, скорая, полиция, мчс, прокуратура,
мвд, уборщики, ну и по мелочи.
Чиновников надо заставиить на своих ездить. Или выдавать им по дешевке Лады.
Не хотят на Ладах - за свой счет, или, как пенсионерам и милиции - проездной, да и то не всем..

sborisych 16 января 2019 | 13:21

Как это знакомо. Сначала, типа, закон, порядок, и правила. Потом челобитные, послабления, прорехи. Потом- новый закон, новый порядок, правила... Снова здорово. Вода. Ступа. Толкут за зряплату, льготы, преференции. Ничтожные законы, ничтожные их творцы..

ivan14 16 января 2019 | 13:26

А может освободить от автомобиля , выдать социальный проездной на наземный общественный транспорт и проблема пробок решится быстрее ?

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