На фоне подорожания парковки в Москве органы власти добиваются права бесплатного размещения служебных автомобилей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, избавляющий от такой обязанности сотрудников фельдъегерской службы.

Как говорится в пояснительной записке, фельдъегери развозят служебные отправления особой важности, секретные и совершенно секретные. Для обеспечения гарантированной сохранности, безопасности и оперативности транспортные средства службы должны останавливаться «максимально близко к местам доставки». Зачастую там нет парковок общего пользования. А на платный паркинг в бюджете ведомства нет денег. Из-за этого в 2014–2017 годах территориальные органы службы получили штрафы за неуплату парковки более чем на 600 тысяч рублей. Депутаты обращают внимание на правовой алогизм: по закону «О федеральной фельдъегерской связи» служебные машины имеют право свободно проезжать к месту доставки корреспонденции, при этом закон «Об организации дорожного движения» такого права им не дает. Поэтому потребовалось внести в него изменения.

Поправки, предложенные группой депутатов, ранее поддержали в правительстве.

«Коммерсантъ» напоминает, что в конце прошлого года подобную преференцию получили силовики — Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Водители Госдумы пока платят сами, но уже жалуются по этому поводу в управделами президента.