В Ленинградской области прогремел взрыв на заводе Полипласт
После этого начался пожар. По данным источников ТАСС, пострадали два человека. Причиной происшествия мог стать взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода.
Предприятие делает химические добавки для производства бетона и сухих строительных смесей. Пожар удалось локализовать.
Комментарии7
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askol2016 16 января 2019 | 12:38
Страна продолжает салютовать фашистскому режиму силовиков и чиновников, которые не умеют наладить экономику и социальную защиту населения. Зато научились грабить бюджет и общество, а также преуспели в агрессии и войнах вне границ России
natalia2108 16 января 2019 | 12:45
askol2016:не умеют наладить экономику и социальную защиту населения...
" не умеют"- это было бы пол-беды. Не хотят ,вот в чём ужас и многие начинают об этом догадываться сквозь агитпроп.
peresvet73 16 января 2019 | 12:53
Бытовой газ!
belovnikita 16 января 2019 | 12:54
Это об этом прорыве, тряся ручонками, верещало плешивое карло?
avp235 16 января 2019 | 13:19
Ну вот и дожили - ни дня без взрывов не обходится.
in_cat_we_trust 16 января 2019 | 12:54
А чего путен с байстрюкиным не вылетели? У грифа самолёт сломался?
a_111111 16 января 2019 | 13:23
В городе Кенгисепп. Как город назови...