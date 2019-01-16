В Ленинградской области прогремел взрыв на заводе Полипласт

После этого начался пожар. По данным источников ТАСС, пострадали два человека. Причиной происшествия мог стать взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода.

Предприятие делает химические добавки для производства бетона и сухих строительных смесей. Пожар удалось локализовать.