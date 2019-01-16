Сергей Лавров: Арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на  россиян,

Арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на россиян, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он утверждает, что Уилана поймали с поличным.

По словам Лаврова, брат задержанного сейчас находится в России. Он ознакомлен с ситуацией и условиями, в которых содержится Уилан. Никаких претензий к этим условиям нет, — добавил министр.