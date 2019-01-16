Сергей Лавров: Арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на россиян,
Арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на россиян, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он утверждает, что Уилана поймали с поличным.
По словам Лаврова, брат задержанного сейчас находится в России. Он ознакомлен с ситуацией и условиями, в которых содержится Уилан. Никаких претензий к этим условиям нет, — добавил министр.
Комментарии5
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polsan 16 января 2019 | 12:43
Арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на россиян.
Даже если это так, одно другому не помеха!
platonnekafrin 16 января 2019 | 12:43
Тут и с поличным ловить не надо было - все американские шпионы носят имя "Пол". Еще известно, что условия содержания у нас для них хорошие - Лавров даже немного завидует арестованному.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 12:49
Пол Уилан агент 3-х разведок мира - США, Канады и Великобритании - CIA, SIS-6, CSIS обкакались по самую макушку!
alexakimfaa 16 января 2019 | 12:58
А чего это Лавров комментирует информацию,никоим образом к его пропагандистскому ведомству не относящуюся?..Что,больше некому ?..Странно,что не генерал Конашенков из МО...
us101 16 января 2019 | 13:30
А че так? Никто не хочет нарко-торговцев и шпионов на пройдоху менять? Но парню конечно не повезло, теперь его демонстративно будут превращать в заключенного- Х.