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12:30, 16 января 2019

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещал закупить дополнительные кровати для больниц

На этой неделе в  социальных сетях и пензенских СМИ появилась фотография из больницы города Кузнецка, где в одной из палат появились кровати из досок и стульев. Снимки сопровождались подписью «Дооптимизировались».
В самой больнице подтвердили подлинность фотографии и объяснили подобное размещение пациентов большим количеством экстренных госпитализаций.

Комментарии

12

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polsan 16 января 2019 | 12:36

На всё в Пензенской области оказывается воля губернатора!
А куда он раньше смотрел??

Только если чиновников будут лечить только по месту их проживания и в тех же больницах и лежать они будут на таких же кроватях, они лучше будут понимать как живут в РФ простые россияне.

luger_max_otto 16 января 2019 | 13:05

Это же нереально: они от такого отношения вымрут как последние игуанодоны...

kottigr1 16 января 2019 | 13:28

luger_max_otto: Так и подход должен быть сразу экономным, учитывающим качество предоставляемых в российских больницах услуг.. На местах просто проявляют инициативу, хоть и не полную. Класть больных надо сразу в гробы из неструганных досок, что бы в случае чего, по два раза не перекладывать..

nehoroshiy 16 января 2019 | 12:37

По телевизору "война" с утра до вечера, а на воне всегда тяжело. Купит кровати -и ладушки.

perestarok 16 января 2019 | 12:45

"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещал закупить дополнительные кровати для больниц"

а что, больным на стульях плохо?

shmuel63 16 января 2019 | 12:54

А что скажет нижнетагильский юрист Объективный Макс, написавший вчера:
" фото Варламов? Все понятно. Фейк или как обычно не известна вся правда, то есть провокация"

shtirlitz77 16 января 2019 | 13:08

shmuel63: "...что скажет нижнетагильский юрист Объективный Макс..."

Расскажет очередную байку про Украину, как все там плохо.

venq 16 января 2019 | 13:05

кроватей нет, но Вы держитесь...

ded62ushka 16 января 2019 | 13:10

Всем, поступающим в стационар, иметь с собой по 5 досок 150х40х200. Пригодятся в любом случае...

skier64 16 января 2019 | 13:30

ded62ushka: на изделие от мастера Безенчука не хватит...

skier64 16 января 2019 | 13:28

а зачем городить лежаки из досок... звонок Грефу, тот присылает BusinessJet и пациентов везут в белокаменно-златоглавую

sergoder172 16 января 2019 | 13:50

Хорошо умеют писать: "... пообещал закупить..."
Это примерно как "пообещал жениться". Только последний дебил в это поверит...

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