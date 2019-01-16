Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещал закупить дополнительные кровати для больниц
На этой неделе в социальных сетях и пензенских СМИ появилась фотография из больницы города Кузнецка, где в одной из палат появились кровати из досок и стульев. Снимки сопровождались подписью «Дооптимизировались».
В самой больнице подтвердили подлинность фотографии и объяснили подобное размещение пациентов большим количеством экстренных госпитализаций.
Комментарии12
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polsan 16 января 2019 | 12:36
На всё в Пензенской области оказывается воля губернатора!
А куда он раньше смотрел??
Только если чиновников будут лечить только по месту их проживания и в тех же больницах и лежать они будут на таких же кроватях, они лучше будут понимать как живут в РФ простые россияне.
luger_max_otto 16 января 2019 | 13:05
Это же нереально: они от такого отношения вымрут как последние игуанодоны...
kottigr1 16 января 2019 | 13:28
luger_max_otto: Так и подход должен быть сразу экономным, учитывающим качество предоставляемых в российских больницах услуг.. На местах просто проявляют инициативу, хоть и не полную. Класть больных надо сразу в гробы из неструганных досок, что бы в случае чего, по два раза не перекладывать..
nehoroshiy 16 января 2019 | 12:37
По телевизору "война" с утра до вечера, а на воне всегда тяжело. Купит кровати -и ладушки.
perestarok 16 января 2019 | 12:45
"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещал закупить дополнительные кровати для больниц"
а что, больным на стульях плохо?
shmuel63 16 января 2019 | 12:54
А что скажет нижнетагильский юрист Объективный Макс, написавший вчера:
" фото Варламов? Все понятно. Фейк или как обычно не известна вся правда, то есть провокация"
shtirlitz77 16 января 2019 | 13:08
shmuel63: "...что скажет нижнетагильский юрист Объективный Макс..."
Расскажет очередную байку про Украину, как все там плохо.
venq 16 января 2019 | 13:05
кроватей нет, но Вы держитесь...
ded62ushka 16 января 2019 | 13:10
Всем, поступающим в стационар, иметь с собой по 5 досок 150х40х200. Пригодятся в любом случае...
skier64 16 января 2019 | 13:30
ded62ushka: на изделие от мастера Безенчука не хватит...
skier64 16 января 2019 | 13:28
а зачем городить лежаки из досок... звонок Грефу, тот присылает BusinessJet и пациентов везут в белокаменно-златоглавую
sergoder172 16 января 2019 | 13:50
Хорошо умеют писать: "... пообещал закупить..."
Это примерно как "пообещал жениться". Только последний дебил в это поверит...