"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещал закупить дополнительные кровати для больниц"

На этой неделе в социальных сетях и пензенских СМИ появилась фотография из больницы города Кузнецка, где в одной из палат появились кровати из досок и стульев. Снимки сопровождались подписью «Дооптимизировались».

В самой больнице подтвердили подлинность фотографии и объяснили подобное размещение пациентов большим количеством экстренных госпитализаций.