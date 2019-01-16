Комиссия СПЧ по развитию НКО может обратиться в суд из-за новых требований Минюста к некоммерческим организациям
Комиссия Совета по правам человека по развитию НКО может обратиться в суд из-за новых требований Минюста к отчётности некоммерческих организаций.
Приказ Минюста незаконный, ведомство не имело права расширительно трактовать федеральное законодательство, сказала МБХ-Медиа глава комиссии Наталья Евдокимова.
Сегодня стало известно, что Минюст отказался отменять новые требования НКО, против которых выступал глава СПЧ Михаил Федотов. В частности, НКО обязаны указывать не только собственные иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний – доноров. Кроме того, организации должны предоставлять персональные данные и данные о доходах физических лиц – сотрудников и контрагентов НКО.
Комментарии1
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alo0000 16 января 2019 | 12:11
А также предоставить «ключ от квартиры, где деньги лежат».