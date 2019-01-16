Председатель комитета Совета Федерации: Россия не будет участвовать в зимней сессии Парламентского Совета Европы

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и присоединения Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а летом 2017 Россия приостановила выплаты в Совет Европы.

Россия и дальше не будет выплачивать взносы, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что российский взнос в Совета Европы был самым большим.

Россия доведёт до сведения ПАСЕ своё намерение не участвовать в её работе. Совет Федерации готовится принять соответствующее заявление. Аналогичный документ завтра рассмотрит Госдума.