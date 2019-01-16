Председатель комитета Совета Федерации: Россия не будет участвовать в зимней сессии Парламентского Совета Европы
Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и присоединения Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а летом 2017 Россия приостановила выплаты в Совет Европы.
Россия и дальше не будет выплачивать взносы, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что российский взнос в Совета Европы был самым большим.
Россия доведёт до сведения ПАСЕ своё намерение не участвовать в её работе. Совет Федерации готовится принять соответствующее заявление. Аналогичный документ завтра рассмотрит Госдума.
Комментарии4
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platonnekafrin 16 января 2019 | 12:13
"Ты зубами то не скрипи. Ты хоть до корней сотри их. Мне на твоё скрипенье - тьфу и растереть. Понял?"
naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 12:15
Кладём на продажную импотентную ПАСЕ - с прибором!
sborisych 16 января 2019 | 12:15
Костик, особый путь? Куда?
evial 16 января 2019 | 12:16
Пожалуй уже пора выходить из ПАСЕ и СЕ. Толка от них ноль, платить им еще... Реально нахрен они нам не нужны