Смольный отказал в проведении митинга против пыток и репрессий в Петербурге

Однако оппозиционеры все же намерены выйти на несогласованную акцию.

Активисты соберутся в ближайшую субботу в семь вечера у станции метро «Чернышевская». Оттуда они направятся на Воскресенскую набережную к так называемым шемякинским сфинксам – памятнику жертвам политических репрессий, где возложат цветы. Этот митинг приурочен к десятилетию со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. Петербургские власти акцию не согласовали. Ее организаторы заявляли несколько мест для проведения митинга, администрация их отвергла, предложив свои варианты. Ими стали Удельный парк, улица Руставели и Атаманская улица. Активисты согласились на последнюю локацию. Однако накануне администрация Центрального района сообщила, что там «ведутся ремонтные работы». Оппозиционеры расценили это решение местных властей как цитирую «насмешку над свободой собраний, оскорбление памяти погибших антифашистов, журналистов и правозащитников».

О поддержке акции заявили движение LeftFem, Объединенная коммунистическая партия, коалиция «Петербург против», движение «Солидарность» и другие.