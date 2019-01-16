Сегежский суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего начальника исправительной колонии № 7

Сегежский городской суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Медиазона». Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист получил 3 года колонии. Оба подсудимых признали вину и их дела рассматривали в особом порядке.

В ИК-7 в Сегеже отбывал наказание Ильдар Дадин. Он рассказал о пытках в колонии и систематических поборах.

Коссиев возглавлял колонию с 2013 года. В начале 2018 он ушёл на пенсию.