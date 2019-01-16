Сегежский суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего начальника исправительной колонии № 7
Сегежский городской суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Медиазона». Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист получил 3 года колонии. Оба подсудимых признали вину и их дела рассматривали в особом порядке.
В ИК-7 в Сегеже отбывал наказание Ильдар Дадин. Он рассказал о пытках в колонии и систематических поборах.
Коссиев возглавлял колонию с 2013 года. В начале 2018 он ушёл на пенсию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kochar 16 января 2019 | 12:13
За организацию пыток этой скотине дали 2,5 года?
dostalin 16 января 2019 | 12:20
kochar: Ну, так! Это же Вам не митинги против власти выходить!
К тому же он свой, классово близкий!
evgeny_biolog 16 января 2019 | 12:17
"суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего начальника исправительной колонии"
Повезло ему, будет сидеть на работе ...