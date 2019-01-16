В Благовещенске в приюте для животных «Дружок» обнаружили десятки погибших от голода собак
В Благовещенске в приюте для животных «Дружок» обнаружили десятки погибших от голода собак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию и зоозащитников. По данным издания «2х2», приютом владеет предприниматель Вячеслав Золотарёв. Он выиграл тендер на отлов животных в 2017 году.
Комментарии6
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gregor 16 января 2019 | 11:40
нЕлюди .
vla7815 16 января 2019 | 11:48
gregor: Едрапутинская Россия - такой же приют для россиян, которых вова со своими сообщниками-подельниками загнал ниже черты бедности.
johio 16 января 2019 | 11:56
vla7815: погоди. Вот пенсии совсем отменят- тогда запоешь
gregor 16 января 2019 | 12:02
vla7815:
86 % этого маразма хОчут .
Менталитет ,однако .
macclarren 16 января 2019 | 12:06
зато теперь меньше злобных кусачих тварей на улицах будут бегать. Поэтому в этом случае демократия восторжествовала!
imellendorf 16 января 2019 | 12:11
Там где гос-во - всегда воровство, беда. Я сам содержу на свои средства приют для бездомок в рф (есть и другие благотворители, но большая часть денег мои). И разве там подобное может случится ? Да ни в жизнь.