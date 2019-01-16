В Благовещенске в приюте для животных «Дружок» обнаружили десятки погибших от голода собак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию и зоозащитников. По данным издания «2х2», приютом владеет предприниматель Вячеслав Золотарёв. Он выиграл тендер на отлов животных в 2017 году.