В КПРФ обсуждают кандидатуры от партии на пост губернатора Санкт-Петербурга
Однако пока конкретных решений не принято, заявил ТАСС зам.пред ЦК партии Дмитрий Новиков. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что коммунисты могут выдвинуть на этот пост Максима Шевченко. Сейчас он руководит фракцией КПРФ в заксобрании Владимирской области. По данным издания . среди кандидатов и депутат Госдумы кинорежиссёр Владимир Бортко.
Выборы в Петербурге должны пройти 8 сентября.
Комментарии5
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pna 16 января 2019 | 11:41
К сожалению ни в системной, ни в несистемной оппозиции нет достойных кандидатов с практическим опытом работы.
opiatnovyi63 16 января 2019 | 11:46
pna: Ошибочное мнение.. Наверняка, такие граждане есть в гуще народа!
zmeelov_2 16 января 2019 | 11:54
opiatnovyi63: Почему же ваша гуща не выдвинет такого? А только злобные либерасты топят за навальнят? Нет оппозиции.
opiatnovyi63 16 января 2019 | 11:41
Чтобы Аврора стрельнула ещё разок?
cromwel 16 января 2019 | 11:43
Ну конечно! Эту проститутку и приспособленца может выдвинуть только такая же шлюха как КПРФ. Слава Зюганову!