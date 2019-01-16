В КПРФ обсуждают кандидатуры от партии на пост губернатора Санкт-Петербурга

Однако пока конкретных решений не принято, заявил ТАСС зам.пред ЦК партии Дмитрий Новиков. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что коммунисты могут выдвинуть на этот пост Максима Шевченко. Сейчас он руководит фракцией КПРФ в заксобрании Владимирской области. По данным издания . среди кандидатов и депутат Госдумы кинорежиссёр Владимир Бортко.



Выборы в Петербурге должны пройти 8 сентября.