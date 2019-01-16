ФСИН опровергает информацию об облегчённом режиме содержания в колонии Алексея Улюкаева

Федеральная служба исполнения наказаний опровергает информацию об облегчённом режиме содержания в колонии бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он содержится на общих условиях, подчеркнули в пресс-бюро ФСИН.

Как утверждают некоторые СМИ, Улюкаев содержится в медсанчасти колонии. Режим предусматривает трёхразовое питание и тихий час. Кроме того, экс-министру не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.