ФСИН опровергает информацию об облегчённом режиме содержания в колонии Алексея Улюкаева
Федеральная служба исполнения наказаний опровергает информацию об облегчённом режиме содержания в колонии бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он содержится на общих условиях, подчеркнули в пресс-бюро ФСИН.
Как утверждают некоторые СМИ, Улюкаев содержится в медсанчасти колонии. Режим предусматривает трёхразовое питание и тихий час. Кроме того, экс-министру не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 16 января 2019 | 11:50
Ну не будет же ФСИН врать. Конечно на общих условиях. И библиотекарем ( как и хлеборез на зоне самая лучшее место) на общих основаниях стал.
Что то варежки шить или карандаши строгать на лесоповал не послали.