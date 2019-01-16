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11:32, 16 января 2019

Росстат в среднем в 6 раз занижает данные о количестве эмигрировавших из России

Об этом пишет издание «Проект». Оно ссылается на статистику других стран. В частности, Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем, выехало из России по официальным данным. В Росстате объяснили расхождение тем, что многие уезжающие не снимаются с регистрационного учёта в России, поэтому официально не числятся уехавшими.

Комментарии

36

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vilingrad 16 января 2019 | 11:37

Не надо бередить россиян. А то все как ломанутся наружу- один патриот Клишас останется. Ну и Вова, само собой. Ему особо некуда...

nds_01 16 января 2019 | 11:40

vilingrad: Да! Клишас - общенародное достояние, ибо является другой стороной избирательного процесса в России. Если он уедет, выборы не смогут состояться в связи с отбытием другой стороны.

pattrick3 16 января 2019 | 11:49

Росстат в среднем в 6 раз занижает данные о количестве эмигрировавших из России...

Уезжают в основном евреи и чеченские гомосеки.

galen 16 января 2019 | 12:00

pattrick3: Один то точно остался . Но его не трогают , уж больно хорошо об этом пишет .

gordy 16 января 2019 | 12:02

"... многие уезжающие не снимаются с регистрационного учёта в России, поэтому официально не числятся уехавшими."


Росстат не может отделить зёрна от плевел?

grs_alx_112018 16 января 2019 | 12:08

galen: Патрикос ведь он просто - кавказкий опущенец. И кто только его не драл в опу за последние годы - ни кто. Вот хочется дураку. ада только брезгуют.

alxab 16 января 2019 | 12:01

pattrick3:
Уезжают в основном евреи и чеченские гомосеки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

А пидор патрик не уезжает. Во-первых, профессиональный патриот, а во-вторых, кому он там на фиг нужен?

nds_01 16 января 2019 | 12:01

pattrick3: Уезжают в основном евреи и чеченские гомосеки.
___________________________________________

А российские, в основном, делают успешную карьеру в, страшно сказать, где...

alex_sionist 16 января 2019 | 12:02

pattrick3: Задрот тебе не кажется что меоговато в Великой России евреев и чеченцев.

ivar1964 16 января 2019 | 12:04

pattrick3: Кем из них Вы мечтаете стать?

melnikov_ivan_85 16 января 2019 | 12:18

pattrick3: Какой же ты тупой, Патрик... Из моего выпуска выпуска физфака (~70 человек) за бугор уехали 5 человек. Все либо русские, либо татары. И, как ты можешь догадаться, шизик ватный, уехали не двоечники и не троечники.

johio 16 января 2019 | 11:50

nds_01: из России никто не уезжает. Прекрасная страна.

platonnekafrin 16 января 2019 | 11:38

Мертвые души..., а могли бы жить.

(комментарий скрыт)

neyexo 16 января 2019 | 11:43

Если не выписался, значит не эмигрировал.

snikkersnepper 16 января 2019 | 11:58

neyexo:

"Киселевские" РИА Новости. 22 марта 2017 года. Статья по статистике эмиграции.

"Данные Организации экономического сотрудничества и развития (доступны 1997–2014 гг.) фиксируют в 3-8 раз большее количество приезжающих российских граждан. ... Многие из тех, кто покидает Россию, не выписываются из квартиры и не отказываются от гражданства, даже если годами живут за границей. Российские статистические органы не могут зафиксировать их отъезд. В то же время приезжим выгодно встать на учёт по месту прибытия, чтобы обладать всеми гражданскими правами. ... Количество тех, кто уезжает из России, превышает официальные цифры Росстата, но существенного увеличения числа эмигрантов из России не отмечается. Пересматривается само понятие эмиграции. Становится больше «людей мира», тех, кто живёт по несколько месяцев или лет в одной стране, а потом переезжает в другую. Такие люди могут работать удаленно, а налоги платить в своей родной стране. Отследить все перемещения, а главное, оценить по ним качество жизни в той или иной стране, ее привлекательность для эмиграции становится всё труднее."

Там же есть статистика миграции по странам с учетом этих самых данных ОЭСР, их сравнением с Росстатовскими и динамикой по годам.

Тупая помойка ЭМ и ее не менее тупые "источники" "открыли Америку", известную больше 20 лет и организовали местной фауне очередной дебильный наброс.

neyexo 16 января 2019 | 12:04

snikkersnepper:
Отследить все перемещения, ... становится всё труднее."
Все законно переходят границу, у ФСБ есть "компьютер", в частности, если уехал на Ближний Восток и не вернулся через месяц, тебя автоматически записывают в игил (запрещенный в России), а когда (если) приедешь, тебе зададут вопросы.
Могут же.
Я тоже работаю за границей удаленно, никто еще не сказал, что ты пробыл там больше 180 дней и в этом году не резидент, налоги не возьмем

neyexo 16 января 2019 | 12:08

snikkersnepper:
Это - это вообще.
Вот написали новость про девушку из Саудовской Аравии, о том, что она застряла в Таиланде.
И все - больше ни слова.
А там столько произошло. Ее спасли, приняли в Канаде, сама Фриланд встретила, вчера было заявление для прессы и т.д.
Она там уже четвертый день
Начал - продолжай.

cromwel 16 января 2019 | 11:45

Чего на Росстат пинять. Он считает как было велено.

zztop1960 16 января 2019 | 12:00

cromwel: В Голландии , за час работы , крутить регибс , платят 14 евро. В день почти российская минималка. И это не высокая зарплата

gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 11:49

Чем больше свалит либеральной швали, тем лучше будут жить народы России! Чемодан-вокзал либеральная шваль))))))

galen 16 января 2019 | 12:02

gandon_sisjnovich: Ваша мудрость через дефект в Вашем нике истекает .

alex_sionist 16 января 2019 | 12:10

gandon_sisjnovich: В начале прошлого века большевики тоже так думали но что то лучше вы жить не стали после того как выгнали всех образованных людей

bor_borg 16 января 2019 | 11:51

официально у нас все зашибись.
тока лично я почему-то этого не осчусчаю.

pulalala 16 января 2019 | 11:51

Границы ЗАКРЫТЬ!
Иначе у Вовочки больше крепостных не останется.

ts 16 января 2019 | 12:00

pulalala:Налог на выезд решили ввести, который будет регулярно индексироваться. Думают, что этим удержат от выезда...

alo0000 16 января 2019 | 11:55

Это усе разведчики и шпиены. Поехали подрывать устои.

benin_papa__ 16 января 2019 | 11:57

Количественное несовпадение только меньшая половина беды.
Качество уезжающих, в сравнении с остающимися, куда важнее.
Ведь сегодня по большей части уезжают молодые, умные и перспективные.
И уехавших невозможно заменить притоком или рождением любого количества криворуких и бестолковых.
Впрочем, сделать из страны потомственных недостроителей коммунизма, они же советский народ, они же совки, что-либо приличное уже не получится в любом случае))

zztop1960 16 января 2019 | 11:57

А представте что будет с россиянами , если им откроют границы , как в ЕС с правом работать и со всеми социальными гарантиями и с заработком в одну российскую минималку( за месяц) в день.

tiridas 16 января 2019 | 12:12

zztop1960: А с китайцами, индусами, малайцами, нигерийцами, габонцами, украинцами?! ))))

serg05 16 января 2019 | 12:18

zztop1960: "что будет с россиянами , если им откроют границы ..."

Я думаю, что больших изменений не будет. Психология совка накрепко въелась в психологию россиян. Да, увеличится отток молодежи из крупных городов, но и только.

wokal 16 января 2019 | 12:06

Это те кто расматривает россию как поле для получения денег для проживания в сша , тихая гавань для нечести

andreyoo 16 января 2019 | 12:07

многие уезжающие не снимаются с регистрационного учёта в России, поэтому официально не числятся уехавшими.
---
Думаю такая хрень имеет место в большинстве стран мира.

sanruso 16 января 2019 | 12:08

Как может посчитать Росстат?
Как ему скажут, так и считает!

sborisych 16 января 2019 | 12:09

Росстат, по-видимому, перестанет врать только в двух случаях. Когда и если свалится, или свалит вся эта камарилья. Или когда съедут 146% тех, кому он лапшу на уши вешает.

wokal 16 января 2019 | 12:09

Россия это корова которую доят а жить в ней не обязательно условия не благоприятные и зачастую опасные

grs_alx_112018 16 января 2019 | 12:14

Ну вот как эти убогие меня посчитают или часть моих коллег - у кого два паспорта, а кто и просто экспат.

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