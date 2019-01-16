Росстат в среднем в 6 раз занижает данные о количестве эмигрировавших из России...

Об этом пишет издание «Проект». Оно ссылается на статистику других стран. В частности, Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем, выехало из России по официальным данным. В Росстате объяснили расхождение тем, что многие уезжающие не снимаются с регистрационного учёта в России, поэтому официально не числятся уехавшими.