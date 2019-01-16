Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четырём украинским морякам, задержанным в Керченском проливе...

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест ещё четырём украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в конце ноября. Заседание проходило в закрытом режиме. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы. Им грозят длительные тюремные сроки. В Киеве задержанных считают военнопленными.