Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четырём украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест ещё четырём украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в конце ноября. Заседание проходило в закрытом режиме. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы. Им грозят длительные тюремные сроки. В Киеве задержанных считают военнопленными.
Комментарии4
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trans 16 января 2019 | 11:34
Мрази путинские.
pattrick3 16 января 2019 | 11:44
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четырём украинским морякам, задержанным в Керченском проливе...
С украинскими моряками должны быть соблюдены все формальности, чтобы комар носу не подточил, ведь 20-й срок в тюрьме особого режима - это тебе не жук чихнул.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 11:46
Так они ещё живые! А думал, что их давно сварили на мясо в котле, в виду скудности питания в МНО! Ну нечего их черёд обязательно подойдёт, тем самым порадовав остальных зыка порцией свежего мяска!
aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 11:46
Какой там суд, если над ним кремлёвский пересидент.