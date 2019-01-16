Администрация Санкт-Петербурга не согласовала «марш памяти» Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января, сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов. По их словам, оргкомитет согласился провести акцию на Атаманской улице, но в администрации Центрального района, что на этой площадке ведутся ремонтные работы.

В Москве шествие 19 января согласовано. Сбор участников в 14 часов в Новопушкинском сквере.