Администрация Санкт-Петербурга не согласовала «марш памяти» Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января
Администрация Санкт-Петербурга не согласовала «марш памяти» Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января, сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов. По их словам, оргкомитет согласился провести акцию на Атаманской улице, но в администрации Центрального района, что на этой площадке ведутся ремонтные работы.
В Москве шествие 19 января согласовано. Сбор участников в 14 часов в Новопушкинском сквере.
Комментарии9
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rom8883 16 января 2019 | 11:34
помню путинисты, чтобы не разрешать митинг, устроили на площади приём донорской крови.
lenin3 16 января 2019 | 11:38
rom8883: а кто принимал кровь?Упыри и вурдалаки из Едрисни?
pattrick3 16 января 2019 | 11:40
Администрация Санкт-Петербурга не согласовала «марш памяти» Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января...
Когда вижу циничную возню с маршем Маркелова-Бабуровой, всегда вспоминаю протесты белогандонников 2012 года и Координационный сове оппозиции, в которых на равных правах участвовали нацисты.
cattt 16 января 2019 | 11:42
pattrick3: Для любимой тобой власти, правозащитники - нож сердце!
ivfn 16 января 2019 | 11:48
cattt:
Не подскажите где сейчас находится самый ,самый правозащитник Мохнаткин. ???
tetriz 16 января 2019 | 11:44
pattrick3: первый нацист - это твой вошть. Он так и заявил официально, что "мы националисты".
Хайль путин!
nds_01 16 января 2019 | 11:35
Да сейчас в Питере можно отказывать в любом митинге и почти везде. Снег не убирают. Как людям дойти, не замочив калоши?
noxepy_88 16 января 2019 | 11:55
nds_01: Поросёночек, ты уверен, что знаешь, что-такое "калоши", и для чего они нужны? Погляди, в комментариях к своей методичке должно быть написано. А то у тебя что не пост - пердёж в лужу.
macclarren 16 января 2019 | 12:11
пусть эти оппозиционные обалдуи в количестве скорее всего не более 10 человек, снимут сауну с телками и там проводят свои марши и сходняки. И тогда нам, россиянам, не будут эти упыри мозолить глаза на улицах! И демократия восторжествует!