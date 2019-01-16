Анастасия Павлюченкова первой из российских теннисисток вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису

Два года назад Павлюченкова дошла в Австралии до четвертьфинала и это лучший ее результат на турнирах Большого Шлема. Впрочем, и третий круг для нее – прекрасное достижение, которого она добилась в матче с девятой ракеткой мира Кики Бертенс. Бельгийка выиграла первый сет, но Павлюченкова смогла собраться и взять две партии подряд. В определенном смысле это была сенсация. Куда большей неожиданностью оказалось поражение пятого сеяного южноафриканца Кеннета Андерсена от двадцатилетнего американца Франсиса Тиафо, который занимает в рейтинге 39 место. И здесь фаворит выиграл первую партию, а затем отдал три подряд. Карен Хачанов не задержался на корте в матче с японцем Йосихито Нишиокой. За два часа он взял у него три сета с одинаковым счетом 6:3. После поражения Дарьи Касаткиной Карен остается самым высоко стоящим в рейтинге российским игроком. Он посеян под номером 10.

Менее чем через полчаса матч второго круга начнет Мария Шарапова, которая встречается с 62 ракеткой мира Ребеккой Петерсон из Швеции