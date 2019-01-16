Приближенные Центрального административного округа Москвы могут хорошо заработать на столбиках с выдвижными лентами

Приближенные префекта Центрального административного округа Москвы могут хорошо заработать на столбиках с выдвижными лентами. Этой зимой ими начали огораживать места скопления снега или возможного падения сосулек.

По данным сайта госзакупок, «мобильные стойки» в декабре прошлого года приобрели «Жилищники» всех центральных районов Москвы. Всего было закуплено более 5 тысяч штук на общую сумму почти 15 миллионов рублей. «Ограждения нового образца … начали применять в текущем зимнем сезоне в качестве эксперимента…. в рамках общей концепции развития городской среды», — пояснил интернет-изданию «Медуза» представитель префектуры ЦАО. По его словам, «эти ограждения имеют современный вид и соответствуют эстетическим требованиям мегаполиса».

Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой. По примерным подсчетам «Медузы», 10 километров таких лент обойдется порядка 11,5 миллионов рублей, а вот новых стоек для этого придется докупить еще на 45 миллионов (при этом срок их службы неизвестен).

Как выяснила «Медуза», проведение тендеров курировал Евгений Маутер. Ранее он был совладельцем компании, входящей в холдинг «Капитель». По данным «Новой газеты», компании холдинга получают подряды преимущественно от ведомств, которые возглавлял нынешний префект ЦАО Александр Говердовский.

За последние годы структуры «Капители» выиграли тендеры более чем на 1 миллиард рублей. В том числе благоустройство по программе «Моя улица» на Большой Никитской, Большой Бронной и Спиридоновке.