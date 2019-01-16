Приближенные Центрального административного округа Москвы могут хорошо заработать на столбиках с выдвижными лентами
Приближенные префекта Центрального административного округа Москвы могут хорошо заработать на столбиках с выдвижными лентами. Этой зимой ими начали огораживать места скопления снега или возможного падения сосулек.
По данным сайта госзакупок, «мобильные стойки» в декабре прошлого года приобрели «Жилищники» всех центральных районов Москвы. Всего было закуплено более 5 тысяч штук на общую сумму почти 15 миллионов рублей. «Ограждения нового образца … начали применять в текущем зимнем сезоне в качестве эксперимента…. в рамках общей концепции развития городской среды», — пояснил интернет-изданию «Медуза» представитель префектуры ЦАО. По его словам, «эти ограждения имеют современный вид и соответствуют эстетическим требованиям мегаполиса».
Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой. По примерным подсчетам «Медузы», 10 километров таких лент обойдется порядка 11,5 миллионов рублей, а вот новых стоек для этого придется докупить еще на 45 миллионов (при этом срок их службы неизвестен).
Как выяснила «Медуза», проведение тендеров курировал Евгений Маутер. Ранее он был совладельцем компании, входящей в холдинг «Капитель». По данным «Новой газеты», компании холдинга получают подряды преимущественно от ведомств, которые возглавлял нынешний префект ЦАО Александр Говердовский.
За последние годы структуры «Капители» выиграли тендеры более чем на 1 миллиард рублей. В том числе благоустройство по программе «Моя улица» на Большой Никитской, Большой Бронной и Спиридоновке.
Комментарии5
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pattrick3 16 января 2019 | 11:08
Компании холдинга получают подряды преимущественно от ведомств, которые возглавлял нынешний префект ЦАО Александр Говердовский...
"Шендеровичи" - рулят.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 11:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lager23 16 января 2019 | 11:19
Зачем платить налоги если их разворовывают?
cromwel 16 января 2019 | 11:39
Правильно, на столбиках проще заработать чем сосульки убирать. Надо ввести еще штраф если зашел за ленточку. Ну а если постоял более минуты то принудительная платная эвакуация в Кащенко.
j_partizan 16 января 2019 | 11:40
У Собянина всё так.