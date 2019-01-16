Сегодня в британском парламенте пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй
Такое предложение внёс лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он назвал катастрофой результаты голосования по брекзит. Палата общин не поддержала соглашение, одобренное Лондоном и Брюсселем.
Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Как это произойдёт, пока не известно. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, к брекзиту без соглашения.
Европейские страны заявили о готовности к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Реакция членов ЕС последовала после того, как накануне британский парламент отверг план «Брекзита», предложенный Терезой Мэй.
Целый ряд европейских государств выступили с похожими заявлениями после того, как стало известно о провале голосования по «Брекзиту». Одним из первых на ситуацию отреагировал МИД Германии: там заявили, что приоритетом для них и всего ЕС остается упорядоченный выход Великобритании. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от сценария выхода без соглашения проиграют прежде всего сами британцы. По его словам, возможность новых переговоров ЕС и Великобритании по поводу условий «Брекзита» исключена. Голландский премьер-министр Марк Рютте выразил сожаление в «Твиттере», добавив, что его страна остается приверженной соглашению, хотя готовится к любым сценариям развития событий. В свою очередь, премьер Испании Педро Санчес назвал соглашение «лучшим из возможных», а неупорядоченный выход, по его словам, станет негативным для ЕС и «катастрофическим» для Великобритании.
Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта этого года, но после того, как план Терезы Мэй был отвергнут, неясно, на каких условиях это произойдет.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 11:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pulalala 16 января 2019 | 11:11
Завтра в Думе состоится голосование о доверии Путину по вопросу возврата Курил Японии.
vargor 16 января 2019 | 11:35
pulalala: Не будет н какого возврата Курил Японии. Пусть не раскатывают губешки. А Мэй надо гнать в шею за клевету на Россию. Сами Скрипалей отравили, своим "порт-дауном".
cromwel 16 января 2019 | 11:32
Венедиктов! Когда наконец уберешь своего Леху с его сайтом и петровича с фильтрами воды? Ведь на эхо идет открытая реклама мошенников! То есть эху наплевать на своих слушателей, главное бабла себе побольше заработать?
nikvol 16 января 2019 | 11:50
А слабО Терезе сбацать "Калинку", как Захарова? Может и не попрут тогда.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 11:54
Такое ощущение, что журнаглисты эха мудачков спят, когда весь мир уже знает результаты голосования. Может нам представлять последние новости для журнаглистов эха мудачков?