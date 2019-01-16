Сегодня в британском парламенте пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй

Такое предложение внёс лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он назвал катастрофой результаты голосования по брекзит. Палата общин не поддержала соглашение, одобренное Лондоном и Брюсселем.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Как это произойдёт, пока не известно. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, к брекзиту без соглашения.

Европейские страны заявили о готовности к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Реакция членов ЕС последовала после того, как накануне британский парламент отверг план «Брекзита», предложенный Терезой Мэй.

Целый ряд европейских государств выступили с похожими заявлениями после того, как стало известно о провале голосования по «Брекзиту». Одним из первых на ситуацию отреагировал МИД Германии: там заявили, что приоритетом для них и всего ЕС остается упорядоченный выход Великобритании. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от сценария выхода без соглашения проиграют прежде всего сами британцы. По его словам, возможность новых переговоров ЕС и Великобритании по поводу условий «Брекзита» исключена. Голландский премьер-министр Марк Рютте выразил сожаление в «Твиттере», добавив, что его страна остается приверженной соглашению, хотя готовится к любым сценариям развития событий. В свою очередь, премьер Испании Педро Санчес назвал соглашение «лучшим из возможных», а неупорядоченный выход, по его словам, станет негативным для ЕС и «катастрофическим» для Великобритании.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта этого года, но после того, как план Терезы Мэй был отвергнут, неясно, на каких условиях это произойдет.