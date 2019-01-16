Все боевики, учувствовавшие в нападении на отель в кенийской столице, убиты

Их жертвами накануне стали 14 человек.

Операция по обеспечению безопасности в отеле завершилась, все террористы ликвидированы, сообщил президент Кении Ухуру Кениата. Его выступление транслирует телеканал «Ситизен», цитату приводит агентство РИА Новости. По словам президента, жертвами атаки стали 14 человек. Изначально сообщалось о 15 погибших, в основном это кенийцы, также известно об одном американце и одном британце. Кениата также заявил о том, что более 700 человек были эвакуированы из гостиничного комплекса в безопасное место. О завершении спецоперации сообщалось еще вчера, но сегодня утром в этом районе снова раздались выстрелы и взрывы.

Боевики напали на отель в Найроби накануне. Несколько человек, подъехали к зданию на автомобиле, обстреляли охрану, после его ворвались на территорию и открыли беспорядочный огонь по людям. Прогремело несколько взрывов. Один из боевиков подорвал себя у входа в здание.

Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабаб».