Анастасия Вашукевич, более известная, как Настя Рыбка, и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, будут депортированы в Россию и Белоруссию в ближайшие дни – 17 или 18 января, рассказал РБК адвокат Нейтан Финей. По его словам, сейчас они находятся в лагере для эмигрантов в Бангкоке. Доступа к ним нет.

Ранее все фигуранты признали свою вину в тайском суде и получили условный срок.