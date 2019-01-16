Акции РУСАЛа упали почти на 5% на новостях из США
Американские сенаторы возражают против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски. Накануне сенат проголосовал о начале дебатов по соответствующей резолюции.
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Американские сенаторы возражают против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски. Накануне сенат проголосовал о начале дебатов по соответствующей резолюции.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии1
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vitaly_msw23 16 января 2019 | 10:49
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