Ирландия призывает Лондон провести консультации с партнёрами по ЕС о дальнейших шагах
Ирландия призывает Лондон провести консультации с партнёрами по ЕС о дальнейших шагах, после того, как британский парламент проголосовал против соглашения по «брекзит». В Дублине считают, что повторные переговоры по соглашению о выходе Британии из ЕС невозможны.
Комментарии1
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