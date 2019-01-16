Ирландия призывает Лондон провести консультации с партнёрами по ЕС о дальнейших шагах, после того, как британский парламент проголосовал против соглашения по «брекзит». В Дублине считают, что повторные переговоры по соглашению о выходе Британии из ЕС невозможны.