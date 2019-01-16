Министр экономики Петер Альтмайер: Германия подготовилась к любым сценариям «брекзит»
Германия подготовилась к любым сценариям «брекзит», но всё же хочет, чтобы Брюссель и Лондон смогли заключить сделку, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики Петер Альтмайер. По его мнению, важно избежать так называемого «жесткого брекзита», поскольку никто не хочет хаоса.
Комментарии1
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neyexo 16 января 2019 | 10:37
Весь вопрос в Северной Ирландии. Чтоб у нее не было преград с большой Ирландией.
Вчера депутаты говорили, если мы там создадим особый режим, то она будет как бы не в нашей стране.