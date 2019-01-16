Министр экономики Петер Альтмайер: Германия подготовилась к любым сценариям «брекзит»

Германия подготовилась к любым сценариям «брекзит», но всё же хочет, чтобы Брюссель и Лондон смогли заключить сделку, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики Петер Альтмайер. По его мнению, важно избежать так называемого «жесткого брекзита», поскольку никто не хочет хаоса.