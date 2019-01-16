Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской Палате общин, которая отклонила проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщает ВВС. За прошлый год британская валюта упала к доллару на 7 процентов из-за неопределённости условий «брегзит». Как отмечают аналитики, результат голосования не стал неожиданностью для рынков. Главный вопрос – как события будут развиваться дальше?

Пока наиболее вероятны три варианта: выход без соглашения с ЕС, новый план правительства Терезы Мэй и повторный референдум.