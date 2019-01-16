Силы безопасности Кении ликвидировали шестерых боевиков, которые участвовали в нападении на отель в Найроби, в результате чего погибли 15 человек. Среди погибших есть граждане Великобритании и США, сообщает местная газета Star со ссылкой на источник полиции. По данным собеседника издания. 5 боевиков ликвидированы силами спецназа, один террорист – смертник подорвал себя.

Власти Кении рассматривают нападение, как теракт. Ответственность за акцию взяла на себя радикальная исламистская группировка «аш-Шабаб» – она действует в основном в Сомали.