Курс доллара в начале торгов снижается на 6 коп, до 66,9 рублей
Курс доллара в начале торгов снижается на 6 коп, до 66,9 рублей, курс евро — на 11 коп, до 76,3 руб. Эти данные приходят с биржи, передают РИА.
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Курс доллара в начале торгов снижается на 6 коп, до 66,9 рублей, курс евро — на 11 коп, до 76,3 руб. Эти данные приходят с биржи, передают РИА.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
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