Работа экспертов Всемирного антидопингового агентства по копированию данных московской лаборатории еще не закончена

Извлечение информации продолжается и продлится еще некоторое время.

Первоначально предполагалось, что процесс займет несколько дней, однако прошло уже больше недели, а группа из трех представителей ВАДА продолжает работу. В агентстве отметили, что с самого начала никто не ограничивал экспертов во времени, но его потребовалось больше, чем планировалось. Вместе с тем, комиссия сообщает, что никаких проблем или трудностей не испытывает. Накануне должно было закончится заседание комитета по соответствию кодексу, который должен был выработать рекомендации для Исполкома ВАДА, однако никакой информации о том, какие решения были приняты и состоялось ли заседание вообще, не появилось. Ранее сообщалось, что до завтра эти рекомендации должны оказаться в распоряжении Исполкома с тем, чтобы его члена могли определиться со своей позиции в отношении статуса Российского антидопингового агентства.

Заседание Исполкома ВАДА, который примет решение о соответствии РУСАДА назначено на 22 января и пройдет в режиме телефонной конференции.