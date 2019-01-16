Фейсбук ужесточает правила размещения политической рекламы во время выборов в той или иной стране

Таким образом социальная сеть пытается ограничить возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс, отмечает агентство Reuters. В ближайшие месяцы новые правила затронут Индию, Нигерию и страны Евросоюза.

Кроме того компания ужесточит правила размещения политической рекламы на Украине, где 31 марта будут выбирать президента.