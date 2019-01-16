Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения по «брекзиту», которое одобрили Лондон и Брюссель

При этом никакой альтернативы не предложено, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

После голосования по «брекзит» глава оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин внёс предложение о вотуме недоверия правительству. Голосование по этому вопросу пройдёт сегодня вечером.

53% жителей Великобритании не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству Терезы Мэй. Ещё 38% за, показ социологический опрос, проведённый телеканалом Sky News. 61% респондентов считает, что страна находится в состоянии кризиса.