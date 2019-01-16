Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения по «брекзиту», которое одобрили Лондон и Брюссель
При этом никакой альтернативы не предложено, заявила премьер-министр Тереза Мэй.
После голосования по «брекзит» глава оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин внёс предложение о вотуме недоверия правительству. Голосование по этому вопросу пройдёт сегодня вечером.
53% жителей Великобритании не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству Терезы Мэй. Ещё 38% за, показ социологический опрос, проведённый телеканалом Sky News. 61% респондентов считает, что страна находится в состоянии кризиса.
Комментарии2
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proletarian74 16 января 2019 | 10:18
Англичанка хочет уйти по-английски, не заплатив. Но сохранив некие преференции в торговле с ЕС. Видимо по привычке считают весь мир своими колониями. Маразм передается по наследству. Почему от немцы не согласны.
Думаю лучшим результатом было бы создание Соединенного Королевства Независимых Государств. А там и объединение Ирландий не за горами... И так будет. Никакие провокации с дустом лживым островитянам не помогут.
vladimir1_57 16 января 2019 | 10:20
Знать НедоБританию выкинут из ЕС без льгот. )