Акции РУСАЛа дешевеют на фоне нежелания американских сенаторов снимать санкции с компаний Олега Дерипаски...

К этому часу ценные бумаги российского производителя алюминия на Гонконгской фондовой бирже понизились более чем на 5%. Это стало реакцией на решение Сената США провести дебаты по снятию ограничений с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Инициативу поддержали 57 сенаторов. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора. Голосование было тайным, однако, по раскладу голосов понятно, что за резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали в том числе и некоторые республиканцы, в основном склонные поддерживать инициативы Дональда Трампа. Чтобы ограничительные меры в отношении компаний Дерипаски остались в силе, резолюция должна пройти обе палаты Конгресса. В нижней палате, в отличие от Сената, большинство кресел занимают демократы, которые в большинстве своем поддерживают санкции против России.

Активы российского миллиардера попали в черный список США в апреле прошлого года. В декабре американский Минфин сообщил, что намерен их оттуда исключить, если Дерипаска сократит в них свою долю.