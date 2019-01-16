Акции РУСАЛа дешевеют на фоне нежелания американских сенаторов снимать санкции с компаний Олега Дерипаски
К этому часу ценные бумаги российского производителя алюминия на Гонконгской фондовой бирже понизились более чем на 5%. Это стало реакцией на решение Сената США провести дебаты по снятию ограничений с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Инициативу поддержали 57 сенаторов. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора. Голосование было тайным, однако, по раскладу голосов понятно, что за резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали в том числе и некоторые республиканцы, в основном склонные поддерживать инициативы Дональда Трампа. Чтобы ограничительные меры в отношении компаний Дерипаски остались в силе, резолюция должна пройти обе палаты Конгресса. В нижней палате, в отличие от Сената, большинство кресел занимают демократы, которые в большинстве своем поддерживают санкции против России.
Активы российского миллиардера попали в черный список США в апреле прошлого года. В декабре американский Минфин сообщил, что намерен их оттуда исключить, если Дерипаска сократит в них свою долю.
Комментарии4
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pattrick3 16 января 2019 | 10:14
Акции РУСАЛа дешевеют на фоне нежелания американских сенаторов снимать санкции с компаний Олега Дерипаски...
Украинско-израильские тролли, срочно сбрасывайте свои акции РУСАЛа.
sergirusso 16 января 2019 | 10:10
Туда? Нет, сюда! Сюда? Нет, туда! Так куда? Сам не знаю - жизнь игра...
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 10:18
Отрицательный рост экономики, благотворно усиленный мудрой политикой государства в области социальной защиты россиян от нефтяных сверхдоходов, которые тяжёлым бременем легли на плечи олигархов, будет гармонично сочетаться с омоложением населения, вызванным пенсионной реформой, а также ускорит поступательное движение вперёд, в светлое прошлое!
gafanhoto 16 января 2019 | 10:23
Кто ж такое дурацкое название придумал-то... Рисуется образ этакого косматого мужика с рыбьим хвостом и непременно с бандитской харей.
Так что туда акциям этим и дорога)