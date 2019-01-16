В Шахтах найдены тела всех погибших при обрушении дома

Взрыв бытового газа произошел здесь в понедельник – сегодня в городе объявлен траур.

Тело последней, пятой, жертвы трагедии в Шахтах спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов сегодня рано утром. По предварительным данным, это девушка 1993 года рождения, сообщили в областном МЧС. Накануне были найдены тела ее родителей. Все погибшие при обрушения опознаны. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены. В них принимали участие более 600 человек. Сегодня в Шахтах объявлен траур, власти рекомендовали отменить все развлекательные передачи и мероприятия. В полдень по Москве на месте трагедии состоится гражданская панихида.

Горожане почтят память погибших минутой молчания. Взрыв бытового газа на последнем, девятом, этаже многоквартирного дома произошел в понедельник, из-под завалов удалось спасти семь человек, пятеро погибли. В больнице остаются двое — двухлетняя девочка вместе с отцом.

В ближайшее время специальная комиссия проведет осмотр пострадавшего от взрыва дома. Она должна выяснить, насколько дом безопасен для проживания