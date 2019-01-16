Компания «Samsung» впервые в России запустила программу «Трейд-ин часов»
По условиям покупатель может обменять свои механические, кварцевые или электронные часы на фиксированную скидку для покупки «умных» часов «Геллакси вотч». Программа продлится до 3 февраля, сообщает РИА.
Комментарии4
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trans 16 января 2019 | 09:44
Песков - "Десять лет не ел я мяса и не видел колбасы, но зато себе купил я дорогущие часы!" А на сдачу они с Навкой купили особняк на Рублевке. Так и живут в трудах, экономя каждый рубль..
ly4_sveta 16 января 2019 | 10:48
trans: Заблуждаетесь. Часы ему Навка подарила.)))
А теперь побежит обменивать.
obratov 16 января 2019 | 10:13
Надо сдать механические швейцарские часы Омега... тогда получишь скидку в 5 тыс. рублей (это максимально) на покупку часов от Самсунг!
Берите! Не прогадаете!!!
ly4_sveta 16 января 2019 | 10:46
obratov: То есть, «Луч» не подойдёт и прочая
«Заря» тоже?))) Вот так у нас подаются новости.