Американская полиция арестовала ведущую иранского англоязычного телеканала PressTV Марзие Хашеми
Это произошло в международном аэропорту Сент-Луиса в штате Миссури. Как сообщил телеканал своём Твиттере, никаких официальных обвинений пока не предъявлено. Родственники Хашеми рассказали телеканалу что не смогли связаться с ней в течение 48 часов. Задержанная утверждает, что с ней жестоко обращаются, с неё сняли хиджаб, отказываются предоставить халяльную или вегетарианскую еду.
Ведущая родилась в США. Она полетела в Америку, чтобы навестить родственников.
Комментарии4
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neyexo 16 января 2019 | 09:44
гражданам США запрещено делать некоторые вещи в санкционированных странах.
То же самое может ждать Льва Хасиса - но он заранее получил консультацию юристов, что ему можно и что нельзя делать. Суть консультации - ему сказали ничего в России не подписывать, ни с чем не соглашаться и вообще молчать и ничего не делать на работе.
zmeelov_2 16 января 2019 | 10:04
neyexo: Демократичненько
tetriz 16 января 2019 | 10:10
Сняли хиджаб и завязали в морской узел шнурки на ботинках...
Да это ПЫТКИ!!
unprejudiced 16 января 2019 | 10:22
Лева Пономарев и прочая правозащитная субстанция уже бежит к американскому посольству стоять с плакатами - нет произволу, нет 39 года, нет репрессиям, нет пыткам задержанных, немедленно освободить журналистку и прочее?