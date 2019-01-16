Американская полиция арестовала ведущую иранского англоязычного телеканала PressTV Марзие Хашеми

Это произошло в международном аэропорту Сент-Луиса в штате Миссури. Как сообщил телеканал своём Твиттере, никаких официальных обвинений пока не предъявлено. Родственники Хашеми рассказали телеканалу что не смогли связаться с ней в течение 48 часов. Задержанная утверждает, что с ней жестоко обращаются, с неё сняли хиджаб, отказываются предоставить халяльную или вегетарианскую еду.

Ведущая родилась в США. Она полетела в Америку, чтобы навестить родственников.