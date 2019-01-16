Московские власти советуют водителям объезжать Ферганскую улицу, где вчера провалился грунт
Там всё ещё ведутся строительные работы. Движение открыто по одной полосе.
Объехать этот участок можно по улице Академика Скрябина и Сормовскому проезду, сообщает ТАСС.
Комментарии2
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ddolly 16 января 2019 | 09:50
Скоро и Москву московским водителям будут советовать объезжать
neyexo 16 января 2019 | 10:35
ddolly:
правильно, я без машины и тоже стараюсь не заезжать.
И оказалось. можно на поезде пересаживаться в других городах, так приятно.