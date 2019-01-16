На улицах Москвы появились новые ограждения для сугробов и мест, где возможно падение сосулек
Это столбики с выдвижными лентами. Обычно такие устанавливают в аэропортах. По данным сайта госзакупок, мобильные стойки приобрели «Жилищники» всех районов Центрального округа. Всего закуплено стоек почти на 15 миллионов рублей, сообщает издание «Медуза». Тендеры на поставку выиграли три компании. Они зарегистрированы по адресам, которые Федеральная налоговая служба признала не достоверными.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 09:34
Действительно, зачем убирать снег?
Нужно огородить его и дождаться лета, когда он сам растает.
stebinmaku 16 января 2019 | 09:41
Места возможных провалов и прорывов тоже нужно оградить..
lager23 16 января 2019 | 09:43
Основная задача коммунальщиков — грамотное списание средств с целью хищения.
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 09:59
Прояви смекалку, стань москвичом и получи царапину от сосули с гарантированными Собяниным 500 000 рублей в придачу!
ramen 16 января 2019 | 10:09
А не проще ли вовремя убрать?